В Кыштыме благотворительный фонд «Добро», организованный бизнесменами, установит в детской поликлинике новые окна

Сегодня, 11:06 Категория: Экономика и бизнес

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Благотворительный фонд «Добро» был организован в нашем городе кыштымскими предпринимателями Дмитрием Глазковым, Александром Ломмасом, Игорем Лопатиным и Николаем Бронниковым. Их фонд хорошо известен по реализации социального проекта «Дворы детям».

Однако бизнесмены готовы оказать помощь не только в благоустройстве городских пространств. В настоящее время фонд помогает Кыштымской центральной городской больнице имени А. П. Силаева в замене окон детской поликлиники.

Как сказал сайту «КР» главный врач больницы Игорь Усков, благодаря помощи фонда работы уже идут полным ходом. В здании детской поликлиники будут заменены 36 старых окон на современные пластиковые стеклопакеты.

– Я очень благодарен кыштымским предпринимателям за помощь, – сказал Игорь Геннадьевич. – Предстоящую зиму и работники детской поликлиники, и маленькие пациенты будут находиться в комфортных условиях. Искреннее спасибо благотворительному фонду «Добро».