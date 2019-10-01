В Кыштыме появится детская неотложная помощь Автор: КР от Сегодня, 12:15 Категория: Медицина +1 В предстоящий понедельник, 7 октября, на базе детской поликлиники начнёт работать неотложная помощь для кыштымских детей. Эта служба будет функционировать в будни, выходные и праздничные дни. С восьми часов утра до 20 часов бригаду участковых врачей можно вызвать на дом, если у ребёнка ухудшится самочувствие. – Детская неотложная помощь рассчитана на пациентов от рождения до 17 лет, – сказал сайту «КР» главный врач кыштымской городской больницы Игорь Усков. – Максимальное время прибытия врача ограничено двумя часами. Стоит отметить, что бригаду неотложки вызывают в случае, если нет очевидной угрозы для здоровья. Например, у ребёнка держится высокая температура, наблюдается рвота, сыпь, кашель, ушные боли. Скорую помощь следует вызывать при наличии угрозы жизни – в случае серьёзных травм, нарушения дыхания или потери сознания. Вызвать детскую неотложную помощь можно будет по телефону регистратуры детской поликлиники: 8 (351-51) 4-67-70. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить