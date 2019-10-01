В Кыштыме появится детская неотложная помощь

Автор: КР от Сегодня, 12:15 Категория: Медицина

В предстоящий понедельник, 7 октября, на базе детской поликлиники начнёт работать неотложная помощь для кыштымских детей.

Эта служба будет функцио­нировать в будни, выходные и праздничные дни. С восьми часов утра до 20 часов брига­ду участковых врачей можно вызвать на дом, если у ребён­ка ухудшится самочувствие.

– Детская неотложная по­мощь рассчитана на пациентов от рождения до 17 лет, – ска­зал сайту «КР» главный врач кыштымской городской больни­цы Игорь Усков. – Максималь­ное время прибытия врача огра­ничено двумя часами.

Стоит отметить, что бригаду неотложки вызывают в случае, если нет очевидной угрозы для здоровья. Например, у ребёнка держится высокая температу­ра, наблюдается рвота, сыпь, кашель, ушные боли.

Скорую помощь следует вызывать при наличии угро­зы жизни – в случае серьёзных травм, нарушения дыхания или потери сознания.

Вызвать детскую неот­ложную помощь можно будет по телефону регистратуры детской поликлиники: 8 (351-51) 4-67-70.