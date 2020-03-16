В Кыштыме капитально отремонтируют детское отделение горбольницы

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Сделано это будет в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Среди других направлений, предусмотренных нацпроектом, приоритетным для Кыштыма является и развитие детской медицины.

Как сообщил сайту «КР» главный врач Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков, будет укреплена материально-техническая база детской поликлиники. Здесь планируется установить аппарат ультразвуковой диагностики, ЛОР-комбайн, закупить дополнительное оборудование для офтальмологического кабинета.

Уже в нынешнем году новая рентгенологическая аппаратура появится в педиатрическом корпусе. На данный момент ведутся подготовительные работы для её установки. На 2020 год для проведения капитального ремонта детского корпуса из областного бюджета выделено двадцать с половиной миллионов рублей.

Кроме того, с прошлого года в акушерском отделении открыта реанимационная палата для новорождённых. С октября в детской поликлинике функционирует кабинет неотложной помощи.