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В Кыштыме капитально отремонтируют детское отделение горбольницы

Сегодня, 14:32 Категория: Медицина
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Сделано это будет в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Среди других направлений, предусмотренных нацпроектом, приоритетным для Кыштыма является и развитие детской медицины.

 

Как сообщил сайту «КР» главный врач Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков, будет укреплена материально-техническая база детской поликлиники. Здесь планируется установить аппарат ультразвуковой диагностики, ЛОР-комбайн, закупить дополнительное оборудование для офтальмологического кабинета.

 

Уже в нынешнем году новая рентгенологическая аппаратура появится в педиатрическом корпусе. На данный момент ведутся подготовительные работы для её установки. На 2020 год для проведения капитального ремонта детского корпуса из областного бюджета выделено двадцать с половиной миллионов рублей.

 

 

Кроме того, с прошлого года в акушерском отделении открыта реанимационная палата для новорождённых. С октября в детской поликлинике функционирует кабинет неотложной помощи.

 

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Теги: Кыштым здравоохранение детская больница ремонт нацпроект

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