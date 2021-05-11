Центр «Мой бизнес» Челябинской области организует выставку ко Дню российского предпринимательства

Вчера, 14:29 Категория: Экономика и бизнес

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Центр «Мой бизнес» Челябинской области расширяет программу мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства. Поэтому, кроме форума «BUSINESS. Made in Ural», компании региона могут принять участие в большой выставке, которая пройдет 27 мая в ледовой арене «Трактор». Мероприятие организовано при поддержке регионального ФРП и ЧОО «Опора России».

Цель – популяризация предпринимательства, укрепление связей между институтами развития и бизнесом, создание площадки для презентации и объединения представителей малого и среднего бизнеса Челябинской области. Презентовать свою продукцию или услугу могут компании практически всех сегментов: от производства до IT-технологий. Выставка будет интересна компаниям, которые хотят масштабироваться и ищут новых партнеров и клиентов, а также тем, кто только планирует открыть свой бизнес.

– Стоит отметить, что выставочные площади участникам предоставляются бесплатно. То есть это отличная возможность презентовать свой товар или услугу, продвинуть бренд компании, наладить профессиональные связи», – прокомментировала Ольга Третьякова, контент-директор центра «Мой бизнес» Челябинской области.

Для участия необходима регистрация по ссылке. Особое внимание стоит обратить на то, что для гостей и участников выставки предусмотрены разные формы регистрации.

Это уже второе мероприятие, организованное центром «Мой бизнес» Челябинской области ко Дню российского предпринимательства. Первое из них – форум «BUSINESS. Made in Ural» будет проходить 26 мая в КРК «МЕГАПОЛИС». Гостей ждут 4 тематические площадки, 6 спикеров, специальный кинопоказ. Участие бесплатное, необходима регистрация на сайте деньпредпринимателя74.рф.

Работа центра «Мой бизнес» Челябинской области реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».