Сатка соберёт предпринимателей на форум «Территория бизнеса – территория жизни»

Автор: КР от Вчера, 10:34 Категория: Экономика и бизнес

В Сатке пройдёт Национальная предпринимательская премия «Бизнес-Успех» в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни». Участие бесплатное!

Открытый межрегиональный этап Национальной премии «Бизнес-успех» состоится 25 апреля. Гостей мероприятия ожидают увлекательные тренинги и мастер-классы от тренеров, являющихся лидерами в своей профессиональной области развития, а также возможность лично пообщаться со спикерами, представителями бизнес- и общественных объединений и потенциальными партнёрами.

«Золотые домкраты», статуэтку-символ премии «Бизнес-Успех» и ценные призы, в числе которых сертификаты на бизнес-обучение, поездки на международные конференции и профессиональные профильные выставки, получат те, кто представит самые перспективные и уже работающие бизнес-идеи.

Заявки на конкурс принимаются по этой ссылке: http://bsaward.ru/2019/satka/request/.

Все, кто пока не планирует открывать собственное дело, но уже интересуется продвижением и популяризацией малого и среднего бизнеса, могут бесплатно принять участие в мероприятиях форума вне конкурса – для аудитории регистрация на сайте будет открыта до 24 апреля включительно.

В течение дня финалисты конкурса на «Лучшую муниципальную практику поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» представят свои меры по привлечению инвестиций на территорию.

Организаторы форума – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата РФ. Мероприятие проводится при поддержке администрации Саткинского района, Челябинской области и группы «Магнезит» –крупнейшего отечественного производителя огнеупорных материалов.

О премии

С 2011 года в поддержку Национальной премии «Бизнес-Успех» было проведено 83 межрегиональных форума, которые объединили почти 60 000 предпринимателей и представителей различных уровней власти. В 2018 году 300 предпринимателей были награждены как лидеры региональных этапов премии. Призовой фонд составляет более 60 миллионов рублей.

Основные цели проекта «Бизнес-Успех» – это популяризация успешных примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России, а также поиск и тиражирование информации об эффективных муниципальных практиках улучшения бизнес-климата на малых территориях. Приоритетом проекта на 2019 год станет акселерация лидеров премии.

Задача премии «Бизнес-Успех» показать не малый бизнес в общем, а конкретного предпринимателя, который за этим стоит. Людей, которые дают работу, платят налоги, делают крутые проекты, которые меняют Россию.