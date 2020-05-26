Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днём российского предпринимательства

Сегодня, 10:06 Категория: Экономика и бизнес

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Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Днём российского предпринимательства! Эта сфера является одной из ключевых в российской экономике. В Челябинской области в сфере малого и среднего бизнеса занято свыше 600 тысяч человек – практически каждый третий работающий житель региона.

В этом году в связи с распространением вирусной инфекции именно предпринимателям пришлось тяжелее всего. Поэтому на всех уровнях власти были приняты комплексные меры государственной поддержки. Мы ставим задачу максимально удержать малые и средние предприятия на плаву, снизить налоговую и кредитную нагрузку, сохранить трудовые коллективы и уровень благосостояния людей. Радует, что и само предпринимательское сообщество не спасовало перед трудностями, предприниматели нашли механизмы взаимной поддержки, опробовали новые технологии работы, закалив характер.

Уверен, что регион достойно выйдет из сложной ситуации, а созидательная энергия предпринимательства по-прежнему будет направлена на благо Челябинской области и страны в целом. Желаю всем предпринимателям, всем, кто занят в малом и среднем бизнесе, вернуть и преумножить свои позиции. Доброго здоровья вам, удачи и успешной работы!

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер.