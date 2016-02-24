В Кыштыме в бизнес-центре состоялась презентация Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области

Автор: КР от Вчера, 15:39 Категория: Экономика и бизнес

Вчера в бизнес-центре, созданном на базе многфункционального центра, прошло заседание общественного координационного совета по развитию малого предпринимательства в Кыштымском городском округе. Начальник отдела поддержки и развития предпринимательства регионального министерства экономического развития Дмитрий Стекачев рассказал о Фонде развития малого и среднего предпринимательства, который объединит центры предоставления гарантий, микрофинансирования, поддержки предпринимательства и экспорта, инжиниринга, бизнес-инкубатор.

В него войдут и Агентство инвестиционного развития, Фонд развития промышленности и Центр кластерного развития. Запустить единую площадку планируется к Дню предпринимателя – 26 мая.

По словам Стекачева, с этого года муниципальные округа не будут получать адресную поддержку со стороны министерства по линии предпринимательства, поскольку начнётся переход от безвозвратных к возвратным субсидиям.

Руководитель регионального центра поддержки малого и среднего предпринимательства Алёна Шорохова сообщила, что Фондом разработаны программы софинансирования малого и среднего бизнеса до половины от суммы кредита. Для промпредприятий предусмотрено кредитование на срок до пяти лет с суммой кредита от двух до 100 миллионов рублей с пятипроцентной ставкой. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрена ставка от 10,6 процента годовых. Такая информация вызвала острую реакцию среди участников встречи, поскольку предприниматели посчитали, что они окажутся ущемлёнными.

Как сообщила сайту «КР» специалист бизнес-центра МФЦ Татьяна Дворецких, сегодня на его базе проходит ещё одно мероприятие. Кыштымский филиал Челиндбанка совместно с агентством цифровых коммуникаций «Ribbla» проводит бесплатный семинар по технологиям интернет-продвижения бизнеса. А в апреле челябинское представительство «Барменской ассоциации России» – Б.А.Р. – проведёт обучающие курсы для официантов и администраторов объектов общепита с тренингом и ролевыми играми.