В Сатке наградили победителей Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех»

Автор: КР от Вчера, 13:22 Категория: Экономика и бизнес

Предприниматели из Челябинской области получили символические «золотые» домкраты и шанс побороться за победу в финале проекта в Москве.

Открывая форум во Дворце культуры «Магнезит» глава Саткинского района Александр Глазков, отметил, что форум – это еще один импульс работы с малым бизнесом: «Благодаря победе в 2012 году в номинации «Лучшая муниципальная практика» сегодня Саткинский муниципальный район активен теперь не только в культуре, но и в бизнесе. Сатка ещё покажет себя на более высоком уровне в поддержке бизнеса».

Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Челябинского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Артём Артемьев выступил за создание стимулов для предпринимателей, чтобы те, кто сейчас «в тени», активно выходили из неё: «Предпринимателям важно понимать и видеть, что те налоги, которые они платят, идут на благо города, на его обустройство или на реализацию каких-то программ. Сейчас мы видим, что Сатка - это пример предпринимательского мышления. Этот опыт тиражировался и на другие территории».

Исполняющий обязанности первого заместителя Министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева отметила, что Сатка не достигла бы таких результатов, если бы не создала центр поддержки предпринимательства: «Мы показали в Сатке нашу системную работу. Но у нас в Челябинской области есть и другая ответственность перед бизнесом - мы должны эффективно использовать финансовые и нефинансовые меры поддержки предпринимательства. В Челябинской области работает 5 ТОСЭР, 7 промышленных кластеров. У нас есть индустриальные парки. Надеюсь, они будут и дальше расти. Я верю, что в Сатке есть предприниматели, готовые работать и на регион, и на район».

Заместитель руководителя Департамента программ развития моногородов МОНОГОРОДА.РФ Дмитрий Смольков, заявил, что Фонд развития моногородов планирует сделать Сатку пионером проекта «Прошагай город»: «Наша задача - привлекать как можно больше туристов в такие маленькие моногорода. "Прошагай город" - совместный проект МОНОГОРОДА.РФ, ВЭБ.РФ и Google. В его рамках проекта волонтеры пройдут по туристическим маршрутам моногородов, сделают фотографии достопримечательностей и нанесут их на карту Google. Сатка - первый моногород, в котором мы реализуем этот проект»».



Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех»: «Бизнес- Успех» - это настоящее движение. Именно поэтому сегодня мы будем делать всё для того, чтобы продвигать с помощью различных инструментов малых предпринимателей, которые создают бизнес-среду».

По итогам премии «Бизнес-Успех» лучшим экспортный проект представил Юрий Гаврилов из Миасса. В сфере торговли и услуг лучшей признана работа Ксении Баньщиковой из Сатки. В номинации «ЗОЖ» победила Анастасия Воронова из Нижнего Тагила.

Практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата из Златоуста признана лучшей. Из Челябинска были определены четверо победителей: Дмитрий Клеутин, Галина Вейсер, Тимур Хамидуллин, Илья Юхимчук.



Предприниматели получили специальные призы от организаторов и партнёров премии - электронные гаджеты от Apple, бесплатное обучение в школе «Кайдзен», 30 000 бонусов на поездки по России поездами ФПК, доступ к цифровой библиотеке от Alpina Digital, сертификат на бесплатное обучение mini MBA от университета «Синергия», интервью на радио «Эхо Москвы» в Челябинске и медиапродвижение.



На форуме выступили Андрей Гусельников, региональный директор МСП Банка в Екатеринбурге, Андрей Казанцев, руководитель подразделения АО «Российский экспортный центр» в Екатеринбурге, Светлана Мамедалина, организатор Парижского полумарафона в Челябинской области, Роман Плюсов, телеведущий канала «Россия 24», Василь Газизуллин, основатель международной компании в области создания и продвижения бизнес-франшиз TopFranchise.com, Анастасия Симонова, директор и основатель компании «Корпорация Солнца», Алексей Харин, руководитель торгового дома ОПОРА ЭКСПОРТА, Алексей Бобов, директор по инвестициям и экспорту Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория бизнеса, Елена Еловик, председатель комитета по развитию женского предпринимательства ЧОО Опора России, Юлия Зубова, генеральный директор «Академии городских технологий “SREDA”» и Светлана Нугуманова, руководитель проектов группы Softline.

Организаторы форума – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата РФ. Мероприятие проводится при поддержке Администрации Саткинского района, Челябинской области и группы «Магнезит», крупнейшего отечественного производителя огнеупорных материалов.

Следующий форум «Территория бизнеса – территория жизни» состоится 22 мая в Рязани. Мероприятие бесплатное.