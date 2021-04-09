Алексей Текслер определил задачи по повышению эффективности работы регионального АПК на 2021 год

Сегодня, 13:29 Категория: Экономика и бизнес

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Губернатор Челябинской области принял участие в агрономическом совещании. Перед началом полевого сезона глава региона определил основные приоритеты и поставил задачи по повышению эффективности работы регионального агропромышленного комплекса.



Общая цель – дальнейшее развитие отрасли. Аграрии и в этом году получат государственную поддержку.



– Мы существенно увеличили объёмы господдержки – в три раза, несмотря на все проблемы с бюджетом. Мы должны нарастить урожайность, и для этого использовать все возможности, – поставил задачу Алексей Текслер.



Для снижения финансовой нагрузки губернатор внёс в федеральные органы предложение ещё на год пролонгировать краткосрочные кредиты, взятые аграриями области в 2020 году. В стадии обсуждения – вопрос снижения ставки единого сельхозналога. Кроме того, существенно увеличен уровень господдержки малых форм хозяйствования через систему грантов и субсидий. В 2019 году доля в общем объёме господдержки составила 28%, в 2020 году – 35% (по России - 20%);



В прежнем объёме сохранится господдержка растениеводства (стимулирующие и компенсирующие погектарные субсидии). В общей сложности объём компенсирующих субсидий составит 479,8 млн рублей. Сохранится господдержка в виде компенсации расходов на покупку минеральных удобрений (100 млн рублей).

Алексей Текслер сообщил, что сейчас на федеральном уровне решается вопрос о заключении соглашений с производителями продукции для сдерживания цен на удобрения. Областному минсельхозу поручено отслеживать ситуацию, чтобы закупка удобрений в этом году прошла в полном объеме.



Приоритетные задачи: наращивать объёмы производства; вовлекать в оборот залежные земли; повысить урожайность; увеличить производство зерна - выращивать в регионе не менее двух миллионов тонн зерна; активно использовать механизм страхования посевов.



С этого года страхование является единственным механизмом, который государство будет использовать для компенсации страховых рисков аграриев в случае возникновения ЧС. Предприятия животноводческой отрасли используют этот механизм – регион второй в российском рейтинге по страхованию в животноводстве.



– Понимаю всю сложность, связанную со страхованием, иногда очень сложно получить в страховой компании необходимую выплату, поэтому считаю, что минсельхоз региона должен быть на стороне наших аграриев в рассмотрении страховых случаев. Коллеги, я прошу к этому вопросу очень серьезно отнестись, – сказал губернатор.



Также Алексей Текслер поставил задачу активнее использовать возможности госпрограммы комплексного развития сельских территорий.