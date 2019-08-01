Алексей Текслер привёл в пример Кыштым, где социальные сети мониторят на предмет распространения наркотиков

Автор: КР от Сегодня, 16:45 Категория: Политика

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер провёл заседание антинаркотической комиссии. Главной темой обсуждения стали вопросы по профилактике наркомании в образовательных учреждениях. Речь шла о мерах по повышению эффективности антинаркотической деятельности в муниципалитетах.

Текслер привёл в пример другим муниципалитетам работу трёх городов – Челябинска, Копейска и Кыштыма.

В Кыштымском городском округе в рамках муниципальной антинаркотической комиссии, которую возглавляет первый заместитель глав Пётр Мошкин, создана группа, которая занимается мониторингом социальных сетей. Именно через них подросткам предлагают наркотические средства или заработок по их распространению.

На том же заседании было заявлено, что министерством образования Челябинской области будет рассмотрен вопрос о введении в штатную структуру школ должности заместителя директора по безопасности. Это позволит эффективнее работать с учениками из «группы риска».