В Челябинской области увеличилось число зарегистрированных самозанятых

Вчера, 14:00 Категория: Экономика и бизнес

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На 1 февраля их уже 37 тысяч человек. По решению губернатора Алексея Текслера поступления от налога на самозанятых будут переданы в муниципальные бюджеты (сейчас налог в полном объёме поступает в региональный бюджет). Соответствующий законопроект в ближайшее время губернатор представит в Законодательное Собрание области.

Меняется вектор господдержки – на работу по трудоустройству и восстановлению занятости. Экономика региона выдержала испытание: индекс промышленного производства составил почти 100% к показателю 2019 года (на два процентных пункта выше общего показателя по РФ); бизнес сохранил инвестиционную активность.

– По итогам прошлого года ожидаемый объём инвестиций составил порядка 333 млрд рублей, это прирост к уровню 2019 года на 2,7% в реальном выражении с учетом инфляции, – подчеркнул Алексей Текслер.

Приоритетные направления экономического развития:

- реализация национальных проектов;

- дальнейшее развитие самозанятости;

- развитие внутрирегиональной кооперации;

- активное наполнение и использование регионального банка вакансий;

- замещение иностранной рабочей силы;

Губернатор поставил задачи перед своими заместителям и министрами, отвечающими за экономику и социальную политику в регионе:

– до 1 марта 2021 совместно с ГУ занятости населения Челябинской области проработать с отраслевыми предприятиями вопрос наполняемости регионального банка вакансий, который необходимо пополнять более активно. При этом все трудовые отношения с работниками должны быть официально оформлены, речь идёт не только о крупных и средних компаниях, но и о малом бизнесе.

– Главам муниципальных образований поручаю поработать с работодателями своих территорий в том же направлении. Особенно это касается организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере торговли и услуг. Отдельные задачи – это вопросы занятости в сельском хозяйстве, – подчеркнул глава региона.