В Кыштымском округе более трёхсот самозанятых: налоги от их доходов будут оставаться в местном бюджете

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По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера муниципалитетам области передадут доходы от налога на самозанятых. Подготовленные минфином области изменения в статью 10-1 регионального закона «О межбюджетных отношениях в Челябинской области» депутаты Заксобрания рассмотрят на ближайшем заседании 25 февраля.

Инициативу по предоставлению регионам и муниципалитетам большей гибкости в управлении налогом на самозанятых губернатор области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер озвучил в декабре 2020 года на заседании Госсовета. По его итогам президент Владимир Путин поручил федеральному правительству совместно с комиссией проработать это предложение.

Параллельно с проработкой вопроса с федеральными коллегами, Челябинская область уже в феврале 2021 года реализует предложенный подход на территории региона: средства, которые поступают в областной бюджет от налога на самозанятых, муниципалитеты будут получать в виде специальной дотации и смогут направлять на решение любых вопросов местного значения.

По данным на 1 февраля 2021 года, в Кыштымском городском округе самозанятыми считались 363 человека. Количество граждан, выбравших новый налоговый режим, продолжает увеличиваться. По словам заместителя главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям Алексея Заикина, администрация округа совместно с налоговой службой провели на базе информационно-консультационного центра цикл обучающих семинаров для граждан.

Стать самозанятыми могут физические лица, которые оказывают услуги или продают товары без наёмных работников и зарабатывают на этом до 2,4 милилонов рублей в год. Новый режим предусматривает две налоговые ставки: 4% - при оказании услуг и продаже физическим лицам и 6% - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. При этом в ставки уже включены отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования. Взносы в Пенсионный фонд самозанятые отчисляют в добровольном порядке. До конца 2028 года ставки увеличены не будут.

Как неоднократно отмечал губернатор, поступления от налога на профессиональный доход должны оставаться там, где люди живут и работают – в конкретных муниципалитетах. Чем больше граждан будут зарегистрированы как самозанятые и чем больше будет уплаченный ими налог, тем больше дотаций получит территория.

С 1 января 2020 года Челябинская область вошла в число регионов, в которых введён новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан – «налог на профессиональный доход». На 31 декабря 2020 года на учёте в Челябинской области в качестве самозанятых было зарегистрировано 33 тысячи 858 человек. На 1 февраля 2021 года – уже 37 тысяч 160 человек.

За 2020 год поступления от налога на самозанятых в Челябинской области превысили 26 миллионов рублей, из которых более 16 миллионов зачислены в областной бюджет (остальные средства – в ФОМС).

Передача поступлений от налога на профессиональный доход на муниципальный уровень – это часть последовательной политики губернатора Алексея Текслера по стимулированию муниципалитетов к поддержке и развитию предпринимательства в территориях области и увязке этой работы с пополнением местных бюджетов, чтобы у муниципалитетов были деньги для решения вопросов местного значения.