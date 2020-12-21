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Губернатор Алексей Текслер и глава Саткинского района Александр Глазков вошли в обновленный состав Госсовета России

Сегодня, 11:51 Категория: Политика
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Соответствующий Указ подписал Президент России Владимир Путин. В соответствии с распоряжениями президента, Алексей Текслер включён в список членов комиссии по организации согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, а также в комиссию по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Глава региона продолжит работу в должности руководителя комиссии (ранее – рабочей группы) по направлению «Экономика и финансы». Кроме того, Алексей Текслер входит в состав президиума Госсовета.

 

– Мы видим, что идёт перезагрузка Государственного Совета. Членами становятся не только губернаторы, но и различного рода руководители, которые представляют другие ветви власти. В том числе, впервые мэры нескольких городов вошли в Государственный Совет. Это говорит о том, что мы сможем более эффективно работать, в том числе в интересах всех регионов и Челябинской области, – прокомментировал Алексей Текслер в эфире телеканала «Россия 24».

 

Глава Саткинского муниципального района Александр Глазков стал одним из первых глав муниципалитетов, вошедших в состав Госсовета. Это стало возможным после изменений, внесённых в федеральное законодательство.

 

 

 

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Теги: Россия президент Владимир Путин Челябинская область губернатор Алексей Текслер Госсовет Сатка

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