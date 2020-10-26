Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета

Вчера, 13:46 Категория: Политика

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Ряд инициатив, которые представил губернатор Челябинской области, руководитель рабочей группы Госсовета «Экономика и финансы» Алексей Текслер, президент поддержал, и они вошли в итоговый документ.

С целью сохранения устойчивости и бюджетных возможностей субъектов Российской Федерации исходя из оценки влияния на них реализуемыми мероприятиями по преодолению последствий распространения коронавирусной инфекции, а также снижения налоговых и неналоговых доходов, Владимир Путин поручил председателю правительства России Михаилу Мишустину и руководителю рабочей группы Госсовета РФ «Экономика и финансы» Алексею Текслеру разработать критерии:

– возможности превышения предельных показателей дефицита бюджета и объема государственного долга субъектов Российской Федерации на 2021 год, установленных соглашениями о реструктуризации задолженности регионов по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета;

– неприменения к субъектам Российской Федерации мер ответственности:

– за превышение предельных показателей в соглашениях о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам,

– также за обусловленное снижение налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов и обеспечение расходов на реализацию мероприятий по преодолению последствий, вызванных распространением COVID‑19,

– а также за недостижение показателей, установленных соглашениями, предусматривающими меры по социально‑экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов России.

В целях финансирования расходов на реализацию Указа Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» правительству России поручено:

– предусмотреть для субъектов РФ возможность направлять средства бюджетов, высвобождаемые в результате снижения объемов погашения федеральных бюджетных кредитов, на финансирование мероприятий национальных проектов;

– рассмотреть возможность сохранения в ходе исполнения федерального бюджета в 2021 году объема дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов регионов на уровне не ниже уровня 2020 года;

– увеличить срок предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации до 240 дней (ранее он составлял минимум 180 дней);

– принять меры, направленные на оценку проектов нормативно правовых актов Российской Федерации в части, касающейся возникновения выпадающих доходов (дополнительных расходов) консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, определить процедуру оценки, а также обеспечить проведение оценки ключевых нормативных правовых актов Российской Федерации.

Предложения для достижения национальной цели развития Российской Федерации «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», вошедшие в перечень поручений, представленные рабочей группой «Экономика и финансы»:

– правительству Российской Федерации поручено внести в план мероприятий «Трансформация делового климата» изменения, включив в него мероприятие по созданию института «добросовестного экспортера» в целях предоставления такому экспортеру дополнительных преимуществ, обеспечения упрощенного порядка его взаимодействия с органами власти и сокращения на него административной нагрузки;

– также правительству России поручено обеспечить поддержку создания и функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда в организациях оборонно-промышленного комплекса.