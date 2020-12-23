Алексей Текслер на Госсовете, который провёл президент Владимир Путин, озвучил ряд инициатив

Вчера, 14:00 Категория: Политика

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Предложения от губернатора Челябинской области призваны помочь региональным бюджетам стать более устойчивыми. Алексей Текслер принял участие в совместном заседании Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Алексей Текслер поблагодарил президента за принятые на федеральном уровне решения, в частности за существенное смягчение бюджетной политики в отношении региональных финансов и за поддержку регионов в объеме трёхсот миллиардов рублей.

Он озвучил ряд предложений, касающихся бюджетной политики:

- регионам, где общий объем госдолга это позволяет, нужно увеличить предельный дефицит бюджета с 10 до 15% от собственных доходов. Для этого не нужно менять законодательную базу.

Для выполнения национальных целей (задач нацпроектов) предлагается:

- при долгосрочном планировании рассмотреть увеличение нецелевой поддержки субъектов;

-предусмотреть ежегодную индексацию размеров дотации на выравнивание бюджетов субъектов;

-рассмотреть возможность передачи на федеральный уровень части полномочий по уплате страховых взносов на ОМС неработающего населения (на детей и на неработающих пенсионеров).

- При реализации нацпроектов компенсировать или софинансировать из федерального бюджета регионам расходы на выполнение дополнительных федеральных задач.

«Принцип увязки принимаемых решений с их софинансированием должен быть обязательным», - подчеркнул губернатор.

Для стимулирования субъектов к развитию собственных доходов важно:

- устранять демотивирующие факторы бюджетной политики (отложить решение о снижении уровня выравнивания бюджетной обеспеченности с 1 до 0,9); Решение это было принято до пандемии, целоесообразно его сдвинуть до преодоления ее последствий – на 3 года.

-не лишать регионы федеральной поддержки, как только они перестают быть дотационными, предусмотрев при росте доходного потенциала плавный переход;

-повышать самостоятельность субъектов в регулировании налогами, зачисляемыми в региональные и местные бюджеты;

- в проработке инициатива по предоставлению субъектам федерации и муниципалитетам большей гибкости в управлении налогом на самозанятых.