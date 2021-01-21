По решению Алексея Текслера на реализацию инициатив южноуральцев направят полтора миллиарда рублей. Часть средств получит и Кыштымский округ

Вчера, 15:06 Категория: Экономика и бизнес

233

0

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер увеличил в два раза – до полутора миллиардов рублей – финансирование из областного бюджета на реализацию инициатив граждан. Напомним, в регионе впервые в этом году внедряется практика инициативного бюджетирования, которая даёт возможность жителям муниципалитетов напрямую влиять на распределение бюджетных средств, решая вопросы местного значения.

– В этом году жители смогут участвовать в распределении бюджетных средств. Помимо целевых субсидий на «Реальные дела», муниципалитеты получат средства на реализацию инициативного бюджетирования, - отметил Алексей Текслер. – В региональном бюджете на эти цели в конце 2020 года было предусмотрено 750 миллионов рублей, но в течение этого года мы увеличим целевую поддержку вдвое, предлагаем муниципалитетам это учитывать. Эти средства будут направлены в муниципалитеты, готовые к реализации проектов, в соответствии с законом, который принят Заксобранием. Обращаю внимание глав – год начался, эту работу нужно усилить, чтобы успеть значительную часть проектов реализовать уже в летний период.

Напомним, с 1 января 2021 года в Челябинской области вступил в силу закон об инициативном бюджетировании – форме участия граждан в распределении бюджетных средств для решениях самых актуальных вопросов местного значения. Приём инициативных проектов уже стартовал и продлится до 1 марта. С марта по апрель конкурсные комиссии местных администраций приступят к рассмотрению инициативных проектов. Проект, получивший наиболее количество баллов, будет признан победителем и реализован.

Жители могут участвовать в распределении средств бюджета для решения приоритетных вопросов местного значения: благоустройства, поддержки и развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, проведения культурных мероприятий, обустройства объектов социальной инфраструктуры, ремонта и строительства дорог местного значения и других.

Кыштымский городской округ получит на реализацию инициатив в 2021 году более восьми миллионов рублей. В последующие два года эта сумма увеличится вдвое. В 2022 и в 2023 годах наш округ получит по 16 миллионов 773 тысячи рублей.