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Губернатор Алексей Текслер увеличил финансирование промышленной отрасли региона

Вчера, 10:09 Категория: Экономика и бизнес
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На 120 миллионов рублей увеличено финансирование Фонда развития промышленности Челябинской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

 

Дополнительные денежные средства выделены Фонду для поддержки предприятий в период пандемии коронавируса. Льготные займы позволят предприятиям сохранять рабочие места и создавать новые, увеличивать объёмы выпускаемой продукции, наращивать свою выручку и поступления налогов в бюджет.

 

По поручению губернатора Алексея Текслера в период пандемии Фонд оказывает дополнительную поддержку промышленным предприятиям и кластерам Челябинской области в виде предоставления субсидии на модернизацию действующего производства (до 20 миллионов рублей на одно предприятие). Фонд разработал и реализует программу «Противодействие эпидемическим заболеваниям». По программе профинансированы уже два проекта на общую сумму 18 миллионов рублей.

 

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Теги: Челябинская область губернатор Алексей Текслер промышленность финансирование поддержка

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