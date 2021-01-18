Жители Челябинской области смогут напрямую участвовать в решении вопросов местного значения

Вчера, 14:44 Категория: Экономика и бизнес

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С 1 января в Челябинской области вступил в силу закон об инициативном бюджетировании – форме участия граждан в распределении бюджетных средств для решениях самых актуальных вопросов местного значения. По решению губернатора Алексея Текслера на реализацию идей жителей выделено 750 млн рублей. Прием инициативных проектов уже стартовал и продлится до 1 марта.

С 2021 года жители районов и городов Челябинской области смогут участвовать в распределении средств бюджета для решения приоритетных вопросов местного значения: благоустройства, поддержки и развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта; проведения культурных мероприятий; обустройства объектов социальной инфраструктуры; ремонта и строительства дорог местного значения и других.

Для этого нужно организовать активную группу численностью не менее 10 граждан, достигших 16 лет и проживающих на территории одного муниципалитета. С проектами также могут выступить органы территориального общественного самоуправления (ТОСы) или староста сельского населенного пункта. Народную инициативу нужно оформить в проект, к которому закон предъявляет ряд требований, в том числе он должен содержать описание проблемы, обоснование предлагаемого способа ее решения и ожидаемые результаты, предварительный расчет расходов. Проекты принимают администрации городов и поселков Челябинской области.

Муниципальные образования Челябинской области завершают работу над принятием нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок выдвижения и оценку народных инициатив, работу конкурсных комиссий, проведение электронного голосования на местном уровне.

Прием заявок уже начался и продлится до 1 марта. С марта по апрель конкурсные комиссии местных администраций приступят к рассмотрению инициативных проектов. Проект, получивший наиболее количество баллов, будет признан победителем и реализован. Подробнее узнать о том, как правильно составить проект, граждане могут в администрациях муниципалитетов.

На областном совещании с главами муниципальных образований губернатор Алексей Текслер напомнил о значимости работы с местными инициативами и необходимости своевременного проведения всех процедур по реализации таких проектов: «Проведение всех конкурсных процедур важно начать как можно раньше, чтобы не потерять сезон. Это касается и дорог, и благоустройства, и стройки – всех мероприятий, особенно когда речь идет о сезонных объектах».