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Предприниматели Кыштыма могут рассчитывать на поддержку региональных властей пока действуют профилактические ограничения

Сегодня, 15:47 Категория: Экономика и бизнес
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На областном штабе по борьбе с распространением коронавируса, который завершился менее часа назад в правительстве Челябинской области, губернатор Алексей Текслер заявил о том, что уязвимые секторы экономики получат поддержку. На сегодняшний день областной резервный фонд составляет 200 миллионов рублей. На 100 миллионов больше формирует Центробанк РФ.

 

Предприятия, занятые в сфере туризма получат отсрочку по налогам. Также будет расширена программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса.

 

В случае выхода работников на карантин, им будет тоже оказана поддержка. Сейчас в федеральном правительстве разрабатываются решения по оплате больничных листов для таких людей. Она будет производиться каждые пять дней авансом до выхода на работу.

 

Губернатор Алексей Текслер поручил региональному управлению по труду и занятости в течение недели провести анализ возможных сценариев развития событий на рынке труда.

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Теги: Кыштым Коронавирус Челябинская область

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