Предприятия региона получат льготные займы

Автор: КР от Сегодня, 18:11 Категория: Экономика и бизнес

В рамках проекта «Территория Бизнеса» разработано специальное предложение для промышленных предприятий Челябинской области, субъектов малого и среднего предпринимательства.

До конца года компании смогут получить льготный заём до 20 миллионов рублей сроком до 36 месяцев. Ставка составит 6,5 процента.

Кроме этого, в «Территории Бизнеса» действуют восемь программ микрофинансирования, которые разработаны с учётом особенностей бизнеса клиента. Условия микрозаймов льготные: ставка варьируется от 3,25 до 6,5 процента годовых.

Также предприниматели могут воспользоваться государственной программой льготного лизинга оборудования и приобрести его в аренду сроком до семь лет, с удорожанием всего 3-5 процента в год.

Благодаря открытию офиса федерального «МСП Банка» на базе «Территории Бизнеса» предприниматели могут получить кредиты на инвестиционные цели до одного миллиарда рублей на срок до семи лет, ставки при этом составляют от 7,75 процента годовых.

Подробную информацию об инструментах поддержки предпринимательства можно узнать на едином портале территориябизнеса74.рф, по телефону: 8-800-350-24-74 или на очной консультации в МФЦ «Территория Бизнеса» по адресу: Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, второй этаж.

Работа «Территория Бизнеса» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».