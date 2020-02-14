Южноуральские учёные получат деньги на покупку жилья

Сегодня, 10:00 Категория: Общество

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Губернатор Алексей Текслер встретился с аспирантами Южно-Уральского медицинского университета.

Глава региона озвучил инициативу – выплачивать молодым учёным, имеющим семьи, до одного миллиона рублей на решение жилищной проблемы.

Речь идёт о субсидировании приобретения жилья, оплате первоначального взноса или кредита ипотечного займа.

Область готова вкладываться в поддержку науки, молодых и талантливых южноуральцев, стремящихся работать на благо родного региона и его жителей. В нашем регионе более трёх тысяч молодых учёных.

– Учитывая те решения, которые озвучил недавно Президент России в своем Послании и на Совете по науке и образованию: сейчас материнский капитал будет выделяться на первого ребенка – это 466 тысяч в этом году. За второго и третьего ребенка также предусмотрены значительные меры государственной поддержки. Плюс миллион, о котором говорю я, и в принципе можно думать о том, чтобы создавать молодую семью, связывать свою судьбу с Южным Уралом. Мы обязательно такую программу сделаем, – сказал Алексей Текслер.

На встрече с аспирантами губернатор также обсудил вопросы поддержки региональных вузов. Так, в 2020 году увеличится грантовая помощь на реализацию проектов молодых исследователей, будет выделено 100 миллионов рублей. Заявки на участие можно будет подать уже весной.

– Президент четко определил задачу – поддержка региональных вузов, готовящих специалистов для области по самым важным направлениям. Развитие науки и образования – важнейшая задача. Мы думаем о будущем Челябинской области, которое связано с молодёжью, именно они помогают региону быть сильнее, – отметил губернатор.