В Челябинской области действуют меры поддержки малого и среднего предпринимательства

Вчера, 17:13 Категория: Экономика и бизнес

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Фото пресс-службы правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Обсуждался круг вопросов, касающийся поддержки бизнеса в регионе.

Борис Титов отметил в качестве положительного примера продуктивную работу в области многофункционального центра, в котором южноуральские бизнесмены могут получить комплексную поддержку – от консультативной до финансовой помощи.

Алексей Текслер рассказал Борису Титову о мерах поддержки малого и среднего бизнеса: ранее глава региона инициировал ряд важных решений, направленных на стимулирование предпринимательства.

– Мы снизили ставки по упрощённой системе налогообложения (на 30 % в прошлом году для среднего и малого бизнеса), это существенно – с 15 до 10 %, а также снизили льготные ставки – с 10 до 7%, – подчеркнул губернатор. –Расширили перечень видов деятельности по патентной системе, увеличили количество видов деятельности для получения предпринимателями инвестиционного налогового вычета. Также расширился список предприятий, которым предоставляются налоговые каникулы.

Борис Титов высоко оценил систему мер поддержки бизнеса, которая сложилась в Челябинской области, отметив устойчивую динамику показателей экономического развития.

– Бизнес переживает непростые времена в России, поэтому сегодня регионы, где делаются решительные, смелые шаги по поддержке предпринимательства и стимулированию инвестиций, будут иметь и социальные победы, жизнь в регионе будет улучшаться, – сказал Борис Титов.

На встрече обсуждались проблемы, от решения которых сегодня зависит дальнейшее развитие производств. По словам Алексея Текслера, в поддержке нуждаются горнодобывающие предприятия:

«Недавно поднимался вопрос по налогообложению добычи щебня и строительного камня – мы скоординировали наши планы, выходим в Правительство РФ с просьбой урегулировать этот вопрос в сторону бизнеса. Для нас это не только фискальная история, в первую очередь, стимулирование дорожного строительства, в целом строительства. Мы не заинтересованы в росте стоимости материалов, а там существенный рост налоговой нагрузки. Самое важное для нас – способствовать развитию бизнеса, и малого, и среднего, и крупного, потому что только через это мы можем говорить о росте ВРП, о новых возможностях и для бюджета, и для людей».

Рост производительности труда, создание рабочих мест – приоритетные направления в работе правительства Челябинской области. Но вместе с экономическим развитием нельзя забывать про социальную сферу, считает Алексей Текслер, так как сегодня именно среда в широком смысле слова во многом определяет выбор территории, где люди хотят жить, работать, создавать семью.

