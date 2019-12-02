В Челябинске официально открыли аэропорт, названный именем создателя ядерного щита России Игоря Курчатова

Автор: КР от Сегодня, 08:53 Категория: Экономика и бизнес

Фото взято с сайта Первого областного канала.

На открытии аэропорта после капитального ремонта побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он провёл совещание с руководством воздушной гавани.

Как сообщает сайт Первого областного канала, планируется увеличить внутренние авиаперевозки: сейчас их около 30, в перспективе открыть воздушные пути в Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Уфу. Обсуждается и создание субсидированных рейсов. По задумке их будет 1185.

Эксперты считают, что Челябинску не хватает собственной базовой авиакомпании, уже шесть месяцев над этим ведётся работа. По прогнозам, такие меры помогут в дальнейшем развитии аэропорта.

К слову, объект открыли на месяц раньше запланированного срока. Известно, что в рамках саммитов ШОС и БРИКС в столице Южного Урала пройдёт 20 мероприятий. Участники саммита начнут свой путь по Челябинску через новый аэропорт.