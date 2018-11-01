Жители Кыштыма могут поучаствовать в выборе имени челябинского аэропорта Автор: КР от Вчера, 10:17 Категория: Общество 0 Свои голоса за исторического деятеля, именем которого будет названа воздушная гавань под Челябинском, отдали уже более 35 тысяч южноуральцев. В рамках общенационального проекта «Великие имена России» официальные наименования 45 российских аэропортов могут быть дополнены именами известных российских деятелей разных эпох. Жители Челябинской области предложили около 300 имён, в итоговый список попали 89 из них. По результатам соцопроса в окончательную тройку вошли физик, «отец» советской атомной бомбы, проектировавший и строивший завод № 817 – современный «Маяк», Игорь Курчатов, создатель научно-конструкторской школы морского стратегического ракетостроения Советского Союза и России, под руководством и при непосредственном участии которого велось строительство миасского Машгородка Виктор Макеев и военачальник, военный теоретик родом из Златоуста Борис Шапошников. Почти 60 процентов голосов отдано за Курчатова. Четверть проголосовавших считают, что челябинский аэропорт должен быть назван в честь Макеева. Замыкает тройку лидеров Шапошников. Голосование завершится через неделю, 5 декабря. Оно проходит на сайте проекта «Великие имена России». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить