Жители Кыштыма могут поучаствовать в выборе имени челябинского аэропорта

Автор: КР от Вчера, 10:17 Категория: Общество

Свои голоса за исторического деятеля, именем которого будет названа воздушная гавань под Челябинском, отдали уже более 35 тысяч южноуральцев.

В рамках общенационального проекта «Великие имена России» официальные наименования 45 российских аэропортов могут быть дополнены именами известных российских деятелей разных эпох.

Жители Челябинской области предложили около 300 имён, в итоговый список попали 89 из них.

По результатам соцопроса в окончательную тройку вошли физик, «отец» советской атомной бомбы, проектировавший и строивший завод № 817 – современный «Маяк», Игорь Курчатов, создатель научно-конструкторской школы морского стратегического ракетостроения Советского Союза и России, под руководством и при непосредственном участии которого велось строительство миасского Машгородка Виктор Макеев и военачальник, военный теоретик родом из Златоуста Борис Шапошников.

Почти 60 процентов голосов отдано за Курчатова. Четверть проголосовавших считают, что челябинский аэропорт должен быть назван в честь Макеева. Замыкает тройку лидеров Шапошников.

Голосование завершится через неделю, 5 декабря. Оно проходит на сайте проекта «Великие имена России».