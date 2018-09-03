Губернатор Челябинской области Борис Дубровский: устранить в течение сентября последствия землетрясения Автор: КР от Сегодня, 09:56 Категория: Общество 0 Фото с сайта gubernator74.ru Вчера глава региона посетил Катав-Ивановск, в котором вчера произошло землетрясение. Дубровский осмотрел здания больницы, индустриального техникума, а также повреждённые в результате подземных толчков многоквартирные дома и строения в частном секторе. Как сообщает сайт gubernator74.ru, Борис Дубровский провёл в Катав-Ивановске заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На решение вопроса о дальнейшем медицинском обслуживании жителей района он дал два-три дня. Фото с сайта gubernator74.ru Здание больницы сильно пострадало. Специалистам областного министерства строительства предстоит оценить, не разрушены ли несущие конструкции. Если они остались целы, ремонт учреждения необходимо сделать не позднее трёх месяцев. – Повреждения есть, они носят некритичный характер, – подчеркнул Борис Дубровский. – Все меры приняты, оснований для паники нет. Медицинская помощь должна оказываться жителям Катав-Ивановска без потери качества, пока будет осуществляться ремонт больницы. Главам Катав-Ивановска, Усть-Катава, Аши, Сатки поставлена задача устранить в течение сентября последствия. Фото с сайта gubernator74.ru Студенты техникума уже сегодня должны вернуться к учёбе. Вчера занятия были отменены. – В приоритетном порядке надо оказать помощь людям в ремонте домов, имеющих печное отопление, – продолжил губернатор. – Это важно, так как наступает отопительный сезон. Ресурсы будем выделять. Напомним, в Катав-Ивановском районе вчера, 5 сентября, около четырёх утра произошло землетрясение магнитудой 5,6. Его ощущали не только соседние города, но и Башкирия, и юг Свердловской области. Повторно сейсмическая активность интенсивностью 4,6 произошла примерно в половине первого дня. Повреждения получили здания стационара и детской поликлиники. Их эксплуатация временно приостановлена. Из стационара эвакуировали 72 пациента, в том числе 28 детей. Часть пациентов выписали, остальных перевели в больницу Усть-Катава. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить