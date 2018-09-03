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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский: устранить в течение сентября последствия землетрясения

Автор: КР от Сегодня, 09:56 Категория: Общество

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Фото с сайта gubernator74.ru

 

Вчера глава региона посетил Катав-Ивановск, в котором вчера произошло землетрясение. Дубровский осмотрел здания больницы, индустриального техникума, а также повреждённые в результате подземных толчков многоквартирные дома и строения в частном секторе.

 

Как сообщает сайт gubernator74.ru, Борис Дубровский провёл в Катав-Ивановске заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На решение вопроса о дальнейшем медицинском обслуживании жителей района он дал  два-три дня.

 

Фото с сайта gubernator74.ru 

 

Здание больницы сильно пострадало. Специалистам областного министерства строительства предстоит оценить, не разрушены ли несущие конструкции. Если они остались целы, ремонт учреждения необходимо сделать не позднее трёх месяцев.

 

– Повреждения есть, они носят некритичный характер, – подчеркнул Борис Дубровский. – Все меры приняты, оснований для паники нет. Медицинская помощь должна оказываться жителям Катав-Ивановска без потери качества, пока будет осуществляться ремонт больницы. Главам Катав-Ивановска, Усть-Катава, Аши, Сатки поставлена задача устранить в течение сентября последствия.

 

Фото с сайта gubernator74.ru 

 

Студенты техникума уже сегодня должны вернуться к учёбе. Вчера занятия были отменены.

 

– В приоритетном порядке надо оказать помощь людям в ремонте домов, имеющих печное отопление, – продолжил  губернатор. – Это важно, так как наступает отопительный сезон. Ресурсы будем выделять.

 

Напомним, в Катав-Ивановском районе вчера, 5 сентября, около четырёх утра произошло землетрясение магнитудой 5,6. Его ощущали не только соседние города, но и Башкирия, и юг Свердловской области. Повторно сейсмическая активность интенсивностью 4,6 произошла примерно в половине первого дня.

 

Повреждения получили здания стационара и детской поликлиники. Их эксплуатация временно приостановлена. Из стационара эвакуировали 72 пациента, в том числе 28 детей. Часть пациентов выписали, остальных перевели в больницу Усть-Катава.


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