Глава Челябинской области Алексей Текслер поздравил металлургов

Автор: КР от Сегодня, 15:33 Категория: Экономика и бизнес

В предстоящее воскресенье, 21 июля, специалисты металлургической отрасли России отметят свой профессиональный праздник.

– Для Южного Урала это по-настоящему профессиональный праздник, – отметил временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер. – На протяжении трёх столетий создавалась и крепла уральская металлургия, которая в итоге сделала Челябинскую область «опорным краем державы» и «стальным сердцем России». Эта отрасль и сегодня остаётся ключевым звеном в экономике региона. Здесь воплощаются крупные инвестиционные проекты, реализуются масштабные экологические и социальные программы. Металлургия объединяет тысячи людей, связавших свою судьбу с горным делом, горячим производством, металлообработкой. Каждая трудовая победа в этой нелёгкой профессии – это значительный вклад в устойчивое развитие Челябинской области и России в целом.

В Кыштыме праздновать День металлурга будут с размахом. Завтра, в субботу, с семи часов вечера площадь перед ДК металлургов превратится в концертную площадку. На ней выступят артисты из Москвы и Екатеринбурга, кыштымская кавер-группа «Абсолют» и другие. Гвоздём программы станет бывший солист группы «Чай вдвоём», популярный певец Стас Костюшкин. Концерт завершится красочным фейерверком.

Празднование продолжится и в воскресенье. С 13 часов перед ДК металлургов пройдёт танцевально-игровая программа для детей.