Жителей Кыштыма предостерегли от страховок при получении кредитов

Автор: КР от Вчера, 18:16 Категория: Экономика и бизнес

В начале февраля в Кыштыме проводилась горячая линия, в ходе которой в территориальном отделении Роспотребнадзора горожанам помогали разобраться с проблемами в получении кредитов в банках.

Финансовые услуги регулируются, в том числе, законом «О защите прав потребителей».

– За помощью обратились пять человек, – сказала сайту «КР» специалист консультационного пункта Альфия Ахметвалеева. – В одном случае составлена претензия на возмещения убытков, причинённые в результате навязывания услуг страхования.

Это одно из самых распространённых нарушений, которые допускают банки.

Остальные четверо получателей кредитов были проконсультированы по пункту 2 статьи 16 Закона РФ. Им объяснили, что если условия договора ущемляют права потребителя, они признаются недействительными.

Если кредитный договор заключён не более одного года назад и в нём содержатся условия, ущемляющие установленные законом права потребителей, по заявлению заёмщика управление Роспотребнадзора по Челябинской области может привлечь банк к административной ответственности.