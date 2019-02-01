Жителям Кыштыма расскажут, как можно безопасно оформлять кредиты

Автор: КР от Сегодня, 11:45 Категория: Общество

Специалисты кыштымского консультационного пункта территориального отдела Роспотребнадзора помогут разобраться в получении финансовых услуг. На ваши вопросы будут отвечать по горячей линии с 4 по 18 февраля.

Все, кто столкнулся с нарушением кредитных условий со стороны банка, могут звонить в указанные дни с 10 до 12 часов по телефону 8-951-799-08-96.

– Правовые отношения с банками регулируются, в том числе, законом «О защите прав потребителей», поэтому в случае спорных вопросов мы поможем бесплатно составить претензии или судебные иски в адрес кредиторов, – сказала сайту «КР» специалист консультационного пункта Альфия Ахметвалеева. – Кроме того, жители нашего города могут узнать, как правильно заключать кредитные договоры.

К распространённым нарушениям относятся: включение в договор услуг страхования жизни и здоровья, взимание комиссии или неустойки за досрочный возврат кредита, требование досрочного погашения задолженности в случае ухудшения финансового положения заёмщика, увеличение размера процентов по кредиту или безакцептное списание суммы задолженности со счёта заёмщика, открытого в этом же банке.

Если кредитный договор заключён не более одного года назад и в нём содержатся условия, ущемляющие установленные законом права потребителей, по заявлению заёмщика управление Роспотребнадзора по Челябинской области может привлечь банк к административной ответственности.