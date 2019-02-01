Жителям Кыштыма расскажут, как можно безопасно оформлять кредиты Автор: КР от Сегодня, 11:45 Категория: Общество 0 Специалисты кыштымского консультационного пункта территориального отдела Роспотребнадзора помогут разобраться в получении финансовых услуг. На ваши вопросы будут отвечать по горячей линии с 4 по 18 февраля. Все, кто столкнулся с нарушением кредитных условий со стороны банка, могут звонить в указанные дни с 10 до 12 часов по телефону 8-951-799-08-96. – Правовые отношения с банками регулируются, в том числе, законом «О защите прав потребителей», поэтому в случае спорных вопросов мы поможем бесплатно составить претензии или судебные иски в адрес кредиторов, – сказала сайту «КР» специалист консультационного пункта Альфия Ахметвалеева. – Кроме того, жители нашего города могут узнать, как правильно заключать кредитные договоры. К распространённым нарушениям относятся: включение в договор услуг страхования жизни и здоровья, взимание комиссии или неустойки за досрочный возврат кредита, требование досрочного погашения задолженности в случае ухудшения финансового положения заёмщика, увеличение размера процентов по кредиту или безакцептное списание суммы задолженности со счёта заёмщика, открытого в этом же банке. Если кредитный договор заключён не более одного года назад и в нём содержатся условия, ущемляющие установленные законом права потребителей, по заявлению заёмщика управление Роспотребнадзора по Челябинской области может привлечь банк к административной ответственности. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить