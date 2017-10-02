Жителям Кыштыма разъяснят закон о защите прав потребителей и помогут составить претензию к магазину

Автор: КР от Вчера, 12:10 Категория: Общество

Начиная со следующего четверга, 19 октября, в многофункциональном центре, расположенном на улице Дёмина, 7, специалист консультационного пункта Центра гигиены и эпидемиологии будет разъяснять потребителям алгоритм защиты их прав.

По четвергам с 14 до 16 часов кыштымцы смогут бесплатно получить квалифицированную помощь в рамках закона «О защите прав потребителей», но им ещё и помогут правильно составить претензию или исковое заявление.

Как сказала сайту «КР» специалист-консультант Альфия Ахметвалеева, в последнее время жители нашего города стали всё чаще жаловаться на нарушение прав потребителей работниками салонов сотовой связи. Как правило, это касается отказов в возврате денег или приёма на гарантийный ремонт некачественной техники.