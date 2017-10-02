Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Жителям Кыштыма разъяснят закон о защите прав потребителей и помогут составить претензию к магазину

Жителям Кыштыма разъяснят закон о защите прав потребителей и помогут составить претензию к магазину

Автор: КР от Вчера, 12:10 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Начиная со следующего четверга, 19 октября, в многофункциональном центре, расположенном на улице Дёмина, 7, специалист консультационного пункта Центра гигиены и эпидемиологии будет разъяснять потребителям алгоритм защиты их прав.

 

По четвергам с 14 до 16 часов кыштымцы смогут бесплатно получить квалифицированную помощь в рамках закона «О защите прав потребителей», но им ещё и помогут правильно составить претензию или исковое заявление.

 

Как сказала сайту «КР» специалист-консультант Альфия Ахметвалеева, в последнее время жители нашего города стали всё чаще жаловаться на нарушение прав потребителей работниками салонов сотовой связи. Как правило, это касается отказов в возврате денег или приёма на гарантийный ремонт некачественной техники.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter