Жителям Кыштыма хорошей погоды в ближайшие дни не светит

Автор: КР от Вчера, 16:01 Категория: Экология

Последние сентябрьские дни омрачатся дождём и даже мокрым снегом.

По данным Челябинского гидрометеоцентра, ночью возможны заморозки до минус двух градусов. Из-за перепадов ночных и дневных температур на дорогах может образоваться наледь, поэтому водителям следует быть крайне внимательными и осторожными.

В предстоящую субботу, 30 сентября, в Челябинской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди с мокрым снегом. Температура в ночь с пятницы на субботу опустится до минус одного градуса, в субботу днём воздух прогреется до десяти градусов.

В воскресенье днём столбик термометра не поднимется выше семи градусов тепла. Пройдут дожди и мокрый снег. А вот солнце в ближайшие два-три дня южноуральцам точно не улыбнётся.