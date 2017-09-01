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Жителям Кыштыма хорошей погоды в ближайшие дни не светит

Автор: КР от Вчера, 16:01 Категория: Экология

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Последние сентябрьские дни омрачатся дождём и даже мокрым снегом.

 

По данным Челябинского гидрометеоцентра, ночью возможны заморозки до минус двух градусов. Из-за перепадов ночных и дневных температур на дорогах может образоваться наледь, поэтому водителям следует быть крайне внимательными и осторожными.

 

В предстоящую субботу, 30 сентября, в Челябинской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди с мокрым снегом. Температура в ночь с пятницы на субботу опустится до минус одного градуса, в субботу днём воздух прогреется до десяти градусов.

 

В воскресенье днём столбик термометра не поднимется выше семи градусов тепла. Пройдут дожди и мокрый снег. А вот солнце в ближайшие два-три дня южноуральцам точно не улыбнётся.  

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