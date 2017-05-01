Выходные в Кыштыме будут с дождями и грозами
Автор: КР от Сегодня, 14:25 Категория: Экология
Погода по-прежнему не будет баловать кыштымцев ясной и сухой погодой. В предстоящие выходные Челябинскую область вновь накроет циклон, который принесёт с собой дожди, грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду.
Но при этом столбики термометров будут держаться днём на отметке выше 20 градусов. В субботу, 27 мая, ночью будет около 13 градусов тепла, небольшие дожди и сильные порывы ветра. Днём температура поднимется до 26 градусов тепла, с переменной облачностью, грозами, дождями и ветром.
В воскресенье, 28 мая, ночью также ожидаются небольшие дожди, порывистый ветер, а температура останется около 13 градусов. Днём – плюс 24 градуса, небольшие дожди, грозы и порывистый ветер.
Комментарии
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