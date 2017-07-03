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В Челябинской области предстоящие выходные станут самыми жаркими с начала лета

Автор: КР от Сегодня, 11:45 Категория: Экология

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В предстоящие выходные на Южном Урале погода может установить рекорд нынешнего лета. Синоптики обещают, что воздух прогреется до плюс 33 градусов. При этом жара будет сопровождаться дождями и грозами.

 

По данным регионального Гидрометеоцентра, сегодня ночью в большинстве районов Челябинской области ожидаются небольшие дожди и туман, а температура воздуха будет около плюс 15 градусов. В субботу днём пройдут дожди с грозами, столбик термометра поднимется до 30 градусов выше ноля. В ночь на воскресенье – плюс 18, днём – до плюс 33 градусов.

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