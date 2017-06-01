В выходные в Кыштыме вновь ожидаются дожди
Автор: КР от Сегодня, 17:04 Категория: Экология
По данным синоптиков челябинского Гидрометцентра, завтра на территории нашего региона ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы. Воздух в субботу прогреется до 25 градусов.
Но уже в воскресенье станет заметно прохладнее – температура опустится до 16-21 градуса. При этом поднимется ветер, с порывами до 18 метров в секунду. Не обойдётся и без осадков – преимущественно облачная погода с прояснениями будет чередоваться с дождями.
По мнению специалистов Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, конец июня будет более солнечным – это позволит столбику термометра подняться до 25 градусов тепла. Однако в самые последние дни первого летнего месяца солнце вновь скроется за дождливыми облаками.
В июле жаркие дни будут сменяться дождливыми. Ожидается, что настоящая летняя погода на Южном Урале установится только в августе.
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