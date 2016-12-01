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Новогодняя ночь порадует жителей Кыштыма комфортной погодой

Автор: КР от Вчера, 12:40 Категория: Общество

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По прогнозам синоптиков в ночь с 31 декабря на 1 января в нашем городе будет снежно и тепло – четыре градуса ниже ноля. Такая же температура ожидается и накануне днём, в субботу. В первый день 2017-го года столбик термометра поднимется ещё на один градус.

 

Начало новогодних каникул также окажется благоприятным для проведения времени на свежем воздухе. По информации сайта gismeteo.ru вплоть до 4 января температура днём не опустится ниже трёх градусов. Зато перед Рождеством будет морозно – в среднем около 20 градусов со знаком «минус».

 

Кстати, самая холодная новогодняя ночь в Кыштыме выдалась на 1979 год. Тогда синоптики зафиксировали в нашем городе минус 50 градусов Цельсия.

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