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На озере Увильды живёт одинокий лебедь

Сегодня, 10:07 Категория: Экология
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С начала осени в министерство экологии Челябинской области поступают звонки об обнаруженных на водоёмах региона лебедях. При этом южноуральцы часто считают, что пернатые пребывают в опасности.

 

 

Сотрудники министерства напоминают: лебеди спокойно выдерживают перепады температуры. Присутствие птиц на водоёмах даже в зимний период будет безопасным, если у пернатых нет явных признаков травм. Птицы могут жить на озёрах до середины декабря.

 

 

– Информация об одиночном лебеде на озере Увильды находится на контроле специалистов минэкологии. Полученные обращения  жителей Челябинской области оперативно проверяются. Экологи выезжают на место и оценивают состояние птиц и в случае необходимости доставляют ветеринарам, – сказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. – В данном случае птица не травмирована и помощь ей не требуется.

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Теги: Озеро Увильды лебедь

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