В соседнем с Кыштымом городе нашли раненого орлана

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Фото с сайта министерства экологии Челябинской области.

На прошлой неделе жители Озёрска нашли неподалёку от лесного массива раненого орлана. В минувший четверг сотрудники министерства экологии Челябинской области доставили птицу в центр-приют реабилитации диких животных Карена Даллакяна. Здесь орлану-белохвосту окажут необходимую помощь.

– В минэкологии обратились экоактивисты, которые сообщили, что в Озёрске нашли раненого орлана. Сотрудники федерального охотнадзора изъяли птицу у жителей и передали в центр реабилитации диких животных, – сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Для справки: орлан-белохвост – редкая птица, занесённая в Красную книгу. Найденный в Озёрске представитель этого семейства оказался довольно крупным, возраст – около пяти-семи лет. Обследование показало, что крылья у орлана сильно не повреждены, но пока он не может взлететь. После выздоровления пернатого хищника отпустят на волю.