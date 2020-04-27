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В соседнем с Кыштымом городе нашли раненого орлана

Сегодня, 12:59 Категория: Экология
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Фото с сайта министерства экологии Челябинской области.

 

На прошлой неделе жители Озёрска нашли неподалёку от лесного массива раненого орлана. В минувший четверг сотрудники министерства экологии Челябинской области доставили птицу в центр-приют реабилитации диких животных Карена Даллакяна. Здесь орлану-белохвосту окажут необходимую помощь.

 

В минэкологии обратились экоактивисты, которые сообщили, что в Озёрске нашли раненого орлана. Сотрудники федерального охотнадзора изъяли птицу у жителей и передали в центр реабилитации диких животных, – сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

 

Для справки: орлан-белохвост – редкая птица, занесённая в Красную книгу. Найденный в Озёрске представитель этого семейства оказался довольно крупным, возраст – около пяти-семи лет. Обследование показало, что крылья у орлана сильно не повреждены, но пока он не может взлететь. После выздоровления пернатого хищника отпустят на волю.

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Теги: Кыштым Озёрск орлан министерство экологии Челябинской области

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