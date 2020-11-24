Кыштымские спасатели спасли лебедя

Сегодня, 17:04 Категория: Экология

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Сегодня на озере Увильды была проведена настоящая спецоперация по спасению лебедя. С просьбой о помощи очевидцы обратились к спасателям Кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области.

Лëд встал лишь на 100-200 метров от берега, а дальше его толщина – не больше пяти сантиметров. Именно в неокрепший и нарастающий лёд за минувшую ночь и вмёрзла благородная птица.

Спасатели Ильдар Фазаргуллин и Равиль Милихин в брызгозащитных костюмах, спасжилетах с верëвками вышли на лëд. Ослабленного от многочасовых попыток вырваться, но живого красавца ледорубом вырвали из плена, перенесли на берег, согрели и передали сотруднику министерства экологии.