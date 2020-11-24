Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Кыштымские спасатели спасли лебедя

Сегодня, 17:04 Категория: Экология
409
0

Сегодня на озере Увильды была проведена настоящая спецоперация по спасению лебедя. С просьбой о помощи очевидцы обратились к спасателям Кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области.

 

Лëд встал лишь на 100-200 метров от берега, а дальше его толщина – не больше пяти сантиметров. Именно в неокрепший и нарастающий лёд за минувшую ночь и вмёрзла благородная птица.

 

Спасатели Ильдар Фазаргуллин и Равиль Милихин в брызгозащитных костюмах, спасжилетах с верëвками вышли на лëд. Ослабленного от многочасовых попыток вырваться, но живого красавца ледорубом вырвали из плена, перенесли на берег, согрели и передали сотруднику министерства экологии.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым озеро Увильды лебедь спасение

Похожие публикации:

Спасатели Кыштыма достали из городского пруда утонувшего мужчину

Спасатели из Кыштыма завершили поиски рыбака на каслинском озере

Спасатели Кыштыма спасли косулю, которая каким-то образом оказалась в самом центре города

В Кыштыме рыбалка едва не закончилась летальным исходом

Рыбакам неймётся уйти под лёд

Комментарии:

Добавить