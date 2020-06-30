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На берегу озера Увильды продолжается ликвидация незаконных ограждений

Сегодня, 17:16 Категория: Экология
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По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на озере Увильды продолжается ликвидация незаконных ограждений, которые ограничивают доступ к памятнику природы.
Сегодня, 30 июня, был снесён забор из бетонных блоков и проволоки «Егозы» рядом с санаторием «Увильды», на установку которого жаловались местные жители. Также были открыты все проходы к озеру в этом месте. Теперь здесь обеспечен свободный доступ к воде.
По поручению главы региона разработан совместный план министерства экологии Челябинской области, прокуратуры и администрации Аргаяшского района, ОГУ ООПТ по проведению совместных рейдов по выявлению нарушителей с дальнейшей ликвидацией заборов.

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Теги: Кыштым Алексей Текслер Ликвидация незаконных ограждений Озеро Увильды

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