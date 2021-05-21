Жители посёлка Увильды обеспокоены экологическим состоянием озера

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Об этом наши земляки пишут в группе ВКонтакте, адресованной губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

По словам увильдинцев, озеро обмелело и серьёзно загрязнено, а на побережье посёлка стоит невыносимый запах болота.

– Здравствуйте, Алексей Леонидович, я житель посёлка Увильды. Со слезами на глазах смотрю на наше озеро. Что происходит? Вода сильно убыла, берег загрязнен, стоит запах, я такого ещё не видела. Наше озеро всегда было чистое, как слеза. Мы, жители п. Увильды Кыштымского округа, очень вас просим обратить внимание на наше озеро! Жемчужина Урала превращается в болото, своими силами нам не убрать мусор с воды, нужна техника, – написала в группе в ВКонтакте «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» Елена Плешкова.

Однако заместитель министра экологии региона Виталий Безруков не согласен с жителями. Как он пояснил изданию znak.com, обмеление в озере Увильды — естественный процесс. Сейчас идет цикл на убыль воды, и некоторые места, которые раньше были скрыты водой, оказываются заболочены.

– На озере были проверки, рейды, все обследовано: серьезных водозаборов там нет, каналов нет, все, что было раньше — зарыто, поэтому процесс убыли естественный. А вот мусор на берегах – это вина самих жителей поселка и туристов. Мы неоднократно проводили и будем проводить рейды по этому поводу, вносить предписания, – рассказал заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

Одна из участниц обсуждения вспомнила, как выглядело озеро более 50 лет назад. По ее словам, вода была намного чище.

– В 1968 году на Увильдах проходили Российские соревнования по подводному ориентированию. Прозрачность была признана по международным стандартам. Я в том году получила юношеский разряд по подводному ориентированию. Вода кристально чистая была, – сообщила Татьяна Иванова.