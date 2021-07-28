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На Южный Урал надвигаются грозы с градом и штормовой ветер

Вчера, 16:14 Категория: Экология
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По данным Челябинского Гидрометцентра, завтра, 30 июля, в регионе ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах вероятны грозы с градом. В прогнозе синоптиков – шквалистый ветер до 21 метра в секунду.

 

При этом будет достаточно тепло – воздух прогреется до плюс 23 градусов.

 

Спасатели напоминают:


– нельзя пережидать сильный ветер или град около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов или деревьев. Лучше укрыться от непогоды в подъездах зданий.

– смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

– при ветреной погоде в доме лучше заблаговременно закрыть окна.

–  При перепадах напряжения нужно обесточить все электроприборы, выдернуть вилки из розеток.

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Теги: Южный Урал грозы град гидрометцентр Челябинская область спасатели

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