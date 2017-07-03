На Челябинскую область надвигаются грозы, дожди и град

Автор: КР от Вчера, 18:24 Категория: Экология

В Челябинской области сохраняется штормовое предупреждение об ухудшении погоды. По прогнозам синоптиков, шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду начнёт буйствовать уже сегодня, но не отступит и завтра, 18 июля. В большинстве районов нашего региона пройдут дожди и грозы, возможен град.

Несмотря на осадки, температура воздуха останется высокой. Термометр в дневное время достигнет отметки плюс 22-27 градусов, в ночное время температура понизится до плюс 10-15 градусов.

При сильном ветре южноуральцам рекомендуют закрыть окна, убрать вещи с дворов и балконов. Не оставляйте детей без присмотра. Оказавшись во время непогоды на улице, рекомендуется избегать деревьев и конструкций, рекламных щитов.

В ближайшие двое суток возможно увеличение количества ДТП, повреждений на линиях связи и электропередач.