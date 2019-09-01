В Кыштыме ожидаются штормовой ветер и гроза Автор: КР от Вчера, 18:28 Категория: Экология 0 По данным Челябинского гидрометеоцентра, завтра днём, 19 сентября, в отдельных районах области ожидаются сильные дожди, грозы, туман. В ночь на 20 сентября прогнозируются порывы ветра до 28 метров в секунду. Завтра днём температура воздуха в Кыштыме составит до плюс 13 градусов. МЧС предупреждает о возможном повреждении кровли, уличных конструкций, линий электропередач. При сильном ветре следует плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть. Нельзя находиться вблизи деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить