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В Кыштыме ожидается штормовой ветер

Автор: КР от Вчера, 16:51 Категория: Общество

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Главное управление МЧС России по Челябинской области предупреждает об ухудшении погодных условий. Завтра, 6 июня, в отдельных районах ожидаются грозы, дожди и усиление ветра до 20 метров в секунду.

 

По прогнозам синоптиков в Кыштыме днём температура воздуха составит до плюс 16 градусов, пройдёт небольшой дождь.

 

При сильном ветре возможно повреждение слабо укреплённых конструкций, кровли, обрыв линий электропередач и вал деревьев. Рекомендуется плотно закрыть окна, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть.

 

На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя парковать транспорт рядом с деревьями.

 

В период непогоды туристические группы должны скорректировать график походов на более поздний срок.

 


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