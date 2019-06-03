В Кыштыме ожидается штормовой ветер Автор: КР от Вчера, 16:51 Категория: Общество 0 Главное управление МЧС России по Челябинской области предупреждает об ухудшении погодных условий. Завтра, 6 июня, в отдельных районах ожидаются грозы, дожди и усиление ветра до 20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков в Кыштыме днём температура воздуха составит до плюс 16 градусов, пройдёт небольшой дождь. При сильном ветре возможно повреждение слабо укреплённых конструкций, кровли, обрыв линий электропередач и вал деревьев. Рекомендуется плотно закрыть окна, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть. На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя парковать транспорт рядом с деревьями. В период непогоды туристические группы должны скорректировать график походов на более поздний срок. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить