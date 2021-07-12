Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

На Кыштымском медеэлектролитном заводе появится живая изгородь из кустарников

Вчера, 13:01 Категория: Экология
691
0

Фото взято с официального сайта РМК.

 

Русская медная компания, в состав которой входит и Кыштымский медеэлектролитный завод, продолжает ставшую уже традиционной акцию «Озеленим наш дом». В её рамках высажено более 108 тысяч зелёных насаждений. Они появились на промышленных площадках и территориях, прилегающих к ним. Также деревья и цветы высадили в парках городов и сёл.

 

На РМК подведены предварительные итоги акции за 2021 год. Зелёные насаждения появились на территории 13 предприятий. Высажено 15 тысяч деревьев и 93 тысячи цветов. Работы продолжатся до середины осени.

 

Одна из наиболее масштабных акций состоялась в Кыштыме. В микрорайоне Нижнего Кыштыма преображается призаводская площадь и территория КМЭЗ. В этом сезоне заводчанами было уложено более 6,5 тысячи квадратных метров рулонных газонов. В ближайшее время на территории предприятия появится живая изгородь из кустарников протяжённостью более 100 метров. На клумбах высажено почти две тысячи петуний, гортензий и других цветов.

 

 Справка

РМК проводит акцию «Озеленим наш дом» с 2016-го года. За пять лет компания высадила около 478-ми тысяч деревьев и кустарников и более 387-ми тысяч цветов. Затраты на озеленение составили 34 миллиона рублей.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым КМЭЗ РМК цветы озеленение

Похожие публикации:

Кыштымских металлургов приглашают изменить завод к лучшему

В Кыштыме металлургов призывают изменить родной завод к лучшему

В Кыштыме одно из градообразующих предприятий построит вертолётную площадку

Кыштым украсят более пяти тысяч цветов

Кыштым продолжит преображаться благодаря заводу

Комментарии:

Добавить