На Кыштымском медеэлектролитном заводе появится живая изгородь из кустарников

Вчера, 13:01 Категория: Экология

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Фото взято с официального сайта РМК.

Русская медная компания, в состав которой входит и Кыштымский медеэлектролитный завод, продолжает ставшую уже традиционной акцию «Озеленим наш дом». В её рамках высажено более 108 тысяч зелёных насаждений. Они появились на промышленных площадках и территориях, прилегающих к ним. Также деревья и цветы высадили в парках городов и сёл.

На РМК подведены предварительные итоги акции за 2021 год. Зелёные насаждения появились на территории 13 предприятий. Высажено 15 тысяч деревьев и 93 тысячи цветов. Работы продолжатся до середины осени.

Одна из наиболее масштабных акций состоялась в Кыштыме. В микрорайоне Нижнего Кыштыма преображается призаводская площадь и территория КМЭЗ. В этом сезоне заводчанами было уложено более 6,5 тысячи квадратных метров рулонных газонов. В ближайшее время на территории предприятия появится живая изгородь из кустарников протяжённостью более 100 метров. На клумбах высажено почти две тысячи петуний, гортензий и других цветов.

Справка

РМК проводит акцию «Озеленим наш дом» с 2016-го года. За пять лет компания высадила около 478-ми тысяч деревьев и кустарников и более 387-ми тысяч цветов. Затраты на озеленение составили 34 миллиона рублей.