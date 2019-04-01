Кыштым украсят более пяти тысяч цветов

Автор: КР от Вчера, 11:49 Категория: Общество

Посадка однолетних цветов и уход за ними на территории Кыштымского городского округа обойдётся местному бюджету в 559 тысяч 329 рублей.

Традиционно цветы будут высажены в июне у здания администрации, на большой клумбе, где организовано круговое движение, в центре города за остановкой в сторону радиозавода, в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Кроме того, цветники разобьют у мемориала добровольческого танкового корпуса, на каскаде у бюста Карла Маркса, вазоны появятся на улицах К. Либкнехта и Ленина.

Общая площадь цветников, на которых появятся георгины, бархатцы, васильки, петуньи, агератумы, сальвии и другие цветы, составит 1 761, 3 квадратных метра. Всего будет высажено более пяти тысяч штук цветочной рассады.

– Когда в ходе электронных торгов определится подрядчик, мы будем с ним обговаривать, какая общая картинка будет составлена из цветов на клумбах, – сказала сайту «КР» начальник отдела благоустройства управления городского хозяйства Татьяна Коваль. – Учтем и мнение жителей, что бы они хотели увидеть.