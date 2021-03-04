Кыштымских металлургов приглашают изменить завод к лучшему

Вчера, 16:41 Категория: Экономика и бизнес

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Объявлен ставший уже традиционным конкурс «Измени свой завод к лучшему». Он проводится ежегодно среди коллективов предприятий, входящих в состав Русской медной компании.

Как сообщает группа ВКонтакте «Наш КМЭЗ», в Кыштыме принять участие в нём могут работники медеэлектролитного завода. Приветствуются идеи по улучшению культуры производства, промышленной эстетики, экологии и благоустройства на территории предприятия. Каждый проект будет оценивать жюри конкурса. На реализацию лучших идей РМК готова направить грант в размере до 300 тысяч рублей.

Благодаря конкурсу, на Кыштымском медеэлектролитном заводе уже появились велопарковка, аппараты для чистки обуви и локальные уголки здоровья.

В конкурсе можно участвовать как индивидуально, так и группами до трёх человек. Итоги конкурса «Измени свой завод к лучшему» будут подведены до 31 мая.

Проекты принимаются до 25 апреля в кабинете 111 заводоуправления. Все связанные с конкурсом вопросы можно задать по телефонам 9-55-88 или +79681272978.