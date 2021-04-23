В Кыштыме в выходные жертвами клещей стали ещё десять человек

Вчера, 16:02 Категория: Экология

1 716

0

В минувшие выходные жертвами клещей стали ещё десять жителей Кыштымского округа.

По данным Кыштымской центральной городской больницы имени А. П. Силаева, на сегодняшний день за медицинской помощью с укусами этих членистоногих обратились уже 36 человек, в том числе 9 детей. Почти все пострадавшие подцепили клещей на природе – во время отдыха в лесном массиве и на своих садовых участках.

Будьте бдительны! Возвращаясь домой из сада, из леса, обязательно осматривайте одежду и открытые участки тела. Не пытайтесь извлечь клеща самостоятельно, а своевременно обращайтесь за медицинской помощью.