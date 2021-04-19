В Кыштыме жертвами клещей стали уже пятнадцать человек

19-04-2021, 08:29 Категория: Экология

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Только за минувшие выходные за медицинской помощью с укусами клещей в приёмное отделение Кыштымской центральной городской больницы имени А. П. Силаева обратились десять человек. Всего в нынешнем весеннем сезоне от опасных членистоногих пострадали уже 15 кыштымцев, в их числе двое детей.

В апреле-мае клещи особенно активны, поскольку просыпаются от длительной зимней спячки. Отправляясь в сад, в лес, на отдых на природе – важно быть особенно бдительными. Регулярно осматривайте одежду и открытые участки тела, пользуйтесь репеллентами.