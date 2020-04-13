На жителей Кыштыма клещи нападают прямо в черте города

Сегодня, 12:16 Категория: Экология

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За минувшие выходные в приёмное отделение Кыштымской центральной городской больницы с укусами клещей обратились четыре человека.

Один пострадавший подцепил кровососа в черте города, так как, по его словам, он ходил только на работу и за город не выезжал. Двое кыштымцев обнаружили на себе клещей после садово-огородных работ в своих частных домах, и тоже в городской черте. Ещё один житель Кыштыма «привёз» паразита из района Дальней Дачи.

Как сообщил сайту «КР» главный врач больницы Игорь Усков, все четверо пострадавших за выходные – взрослые. Каждый из них имел страховку по программе «Антиклещ» и своевременно получил экстренную вакцинопрофилактику от клещевого энцефалита.

Сегодня утром в приёмный покой с укусами клещей обратились ещё двое жителей нашего города. Один из них – несовершеннолетний.