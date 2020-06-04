В Кыштыме пострадавших от укусов клещей почти в полтора раза больше, чем было в прошлом году

Вчера, 15:27 Категория: Экология

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По данным помощника эпидемиолога Центра гигиены и эпидемиологии Кыштыма Елены Сунгатовой, на сегодняшний день 360 жителей нашего города обратились за медицинской помощью с укусами клещей. Из них 71 – ребёнок. За аналогичный период прошлого года от кровососущих пострадали 266 кыштымцев.

Как правило, членистоногие поджидают своих жертв в садовых товариществах, в лесных массивах и даже в черте города.

– Из 360 пострадавших своевременную вакцинацию прошли всего 19 человек, – говорит Елена Анатольевна. – Это очень низкий показатель. Я призываю обязательно прививаться от клещевого энцефалита. Экстренную вакцинопрофилактику получил 151 человек, в том числе 52 ребёнка.